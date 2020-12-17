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17 декабря 2020 года 15:46

Рубль днем усилил повышение к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Москва. 17 декабря. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль заметно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 72,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,12 руб./EUR1, подешевев на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,8 копейки - до 80,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 декабря на 44,2 копейки, до 72,9781 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,42 копейки, до 89,2887 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти. Разница темпов повышения рубля к доллару и евро обусловлена ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Днем в четверг она торгуется выше $1,223 за евро впервые с 1 апреля 2018 года.

В целом участники внутреннего валютного рынка переходят в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, 18 декабря. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 4,25%, считает подавляющее большинство аналитиков.

Руководство ЦБ последнее время несколько раз повторяло сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать.

Перед декабрьским заседанием Банк России не стал давать дополнительных сигналов: совет директоров традиционно рассмотрит всю совокупность данных, а также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и эффекты переноса ослабления рубля в цены.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП 18 декабря не будет опорным, то есть публикация пресс-релиза по ставке будет сопровождаться только пресс-конференцией председателя. Среднесрочный макроэкономический прогноз и доклад о ДКП опубликованы не будут.

ФРС США по итогам заседания 15-16 декабря ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что экономика США продолжает восстанавливаться, но более медленными темпами. Федрезерв улучшил прогноз для американской экономики на 2021-2022 годы. Согласно декабрьскому отчету регулятора, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощь властям штатов и защиту компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Позитивные настроения на рынках также поддержали новости о том, что Европейский парламент утвердил в среду семилетний бюджет Евросоюза в размере 1,074 трлн евро. Этот объем средств в 2021-2027 годах будут дополнять еще 750 млрд евро из фонда восстановления ЕС, которые будут распределяться между государствами блока на целевую поддержку экономик после пандемии.

По словам аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), текущее снижение доллара к большинству мировых валют, в первую очередь, отразилась на увеличении стоимости евро. "Для валют развивающихся стран коррекция доллара также принесла свои плоды - сырьевые валюты прибавляют в пределах 0,4-0,7%, включая рубль. Это обстоятельство задает хороший тон для рубля на горизонте ближайших недель, когда на первый план выйдет подготовка к налоговым и дивидендным выплатам (в начале января запланированы выплаты "Северстали" (MOEX: CHMF), X5 (MOEX: FIVE), "Норникеля" (MOEX: GMKN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и НЛМК (MOEX: NLMK)). Мы не исключаем, что может быть протестирована отметка 72 в паре "доллар-рубль", однако в паре "евро-рубль" движение может быть лимитировано укреплением евро", - полагают аналитики.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают повышаться, находясь вблизи максимального уровня за более чем девять месяцев, отмечает Trading Economics.

Оптимизм инвесторов связан с опубликованными накануне данными Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, а также с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг поднялась на 0,31% - до $51,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,38% - до $48 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.

"Продолжается восходящая динамика на рынке нефти, обусловленная повышенным аппетитом инвесторов к рисковым активам. Статистика от Минэнерго США вышла заметно сильнее данных от API: запасы нефти сократились на 3,1 млн баррелей, запасы бензинов выросли на 1 млн баррелей, а дистиллятов - выросли всего на 167 тыс. баррелей. Добыча нефти в США чуть снизилась - до 10,5 млн баррелей в сутки. Вакцинная эйфория и повышенные ожидания восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители в следующем году плюс надежда на скорое согласование экономических стимулов в США, - все это толкает цены на нефть вверх. Считаем, что нефть Brent при поддержке оптимистичного сантимента сегодня продолжит расти и может протестировать $52 за баррель", - полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,51% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п. - до 4,91% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 4,87% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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