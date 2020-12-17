Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Home Depot

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции американской компании Home Depot Inc. с прогнозной ценой $351,3 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Наша оценка справедливой стоимости Home Depot на ближайшие 12 месяцев составляет $379,4 млрд или же $351,3 на акцию, что предполагает потенциал роста котировок в размере 32,3% от текущего уровня. Рекомендация для акций - "покупать", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Наталия Аседова.

Доля Home Depot на рынке США составляет порядка 29%, при этом потенциал дальнейшего расширения явно не исчерпан, считает Аседова. Продукция компании весьма востребована, а успешные цифровые и логистические стратегии являются хорошей перспективой для развития бизнеса.

Аналитик "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- компания имеет растущую профессиональную клиентскую базу и уверенно опережает своих конкурентов;

- Home Depot является одной из компаний, которые даже в период кризиса продолжают выплачивать дивиденды. Принимая во внимание тот факт, что компания направляет на дивиденды порядка 50% прибыли, существует значительный потенциал их роста;

- значительное увеличение онлайн-продаж вследствие изменения привычек покупателей, а также возросшая необходимость в ремонте жилья, где американцы стали проводить большую часть времени на фоне карантинных мер против COVID-19, улучшили финансовые результаты Home Depot.

Американская компания Home Depot Inc. является крупнейшим в США владельцем сети розничных магазинов, реализующих товары и инструменты для дома, строительства и улучшения жилья.

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