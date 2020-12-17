Рынок корпоративного долга РФ в 2021 году продолжит расти, баланс спроса и предложения сохранится - Газпромбанк

Рынок корпоративного долга России в 2021 году продолжит расти, при этом фактор спроса и предложения останется сбалансированным, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Андрея Кулакова и Владислава Данилова.

По оценке экспертов инвестбанка, объем нетто-эмиссии корпоративного долга (в нефинансовом секторе) в 2021 г. может составить 0,7-0,8 трлн руб., что будет соответствовать среднегодовому темпу прироста ( около 9%). Такая величина предложения сопоставима с ожидаемыми источниками спроса в размере около 0,6 трлн руб. со стороны основных идентифицируемых инвесторов (физлица, пенсионные фонды и страховые компании) или порядка 0,8 трлн руб. всего. Таким образом, эксперты ожидают, что рынок сохранится сбалансированным с точки зрения фактора спроса и предложения.

Кулаков и Данилов выделяют два основных фактора в пользу роста рынка: рост величины инвестиционных затрат (по их оценке, средневзвешенный рост объема инвестиционных программ в 2021 г. составит 6%) и устойчивое снижение стоимости фондирования.

Эксперты Газпромбанка не ожидают возвращения спроса банков на корпоративные бумаги, полагая, что они, скорее всего, продолжат отдавать предпочтение ОФЗ и/или субфедеральным бумагам.

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