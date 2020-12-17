"Фридом Финанс" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций FedEx

Аналитики "Фридом Финанс" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций FedEx Corp. на ожидании позитивного прогноза на 2021 год от менеджмента корпорации, сообщается в аналитическом материале.

"В четверг квартальные результаты представит логистический гигант FedEx Corp. За последнее время компании удалось повысить цены на свои услуги и увеличить дополнительные сборы. Ожидаем, что менеджмент даст позитивный прогноз на 2021 год за счет частичного открытия экономики и начала вакцинации населения, - отмечает эксперт "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. - За последние три месяца акции компании выросли на 22%, то есть в их текущей оценке уже частично заложены высокие ожидания от отчета. Его публикация может вызвать коррекцию котировок, но наш долгосрочный прогноз для FedEx остается позитивным.

Консенсус закладывает рост выручки на 11,8%, более чем до $19 млрд, при скорректированной прибыли на акцию $3,89 (+54,9% г/г), указывает Денисламов.

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