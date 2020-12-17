Потенциал роста котировок акций золотодобытчиков ограничен в настоящее время - "Велес Капитал"

Потенциал роста котировок акций золотодобытчиков ограничен в настоящее время в связи с отсутствием сигналов к закреплению цен на золото выше $1900 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, в частности, бумаги Polymetal, которые восстанавливаются от района ноябрьских минимумов, но, с технической точки зрения, по-прежнему выглядят слабо.

"Объемы торгов бумагами умеренные, цены пока не преодолели психологически важной отметки 1700 руб., в связи с чем входить в акции в краткосрочном периоде пока опасно. При позитивном сценарии, однако, закрепление выше 1700 руб. может увести бумаги к 1750-1800 руб. - у данных отметок будет решаться их среднесрочная судьба. Сигналов в пользу готовности цен на золото закрепиться выше $1900/унцию пока также не поступает, что само по себе ограничивает потенциал повышения котировок акций золотодобытчиков", - пишет Кожухова.

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