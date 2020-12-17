"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $280

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $ 212, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Salesforce (salesforce.com Inc.) - американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы. Помимо хороших результатов продаж Salesforce на новых целевых рынках, компания увеличила доли на рынке крупных предприятий быстрее ожиданий. Мы считаем недооцененной сделку по приобретению Slack Technologies, Планируется, что Slack станет новым интерфейсом для Salesforce Customer 360. Нельзя недооценивать способность Salesforce задействовать сильную вовлеченность своих приложений и обширную клиентскую базу. Со временем преимущества социального предприятия в тандеме с интерфейсами для совместной работы Slack могут привести к высоким результатам", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, проходящего на $218,6, следующей целью выступает горизонтальный уровень сопротивления на $280. "При выставлении защитного стоп приказа на $212 и покупке на 12%, коэффициент прибыль/риск - 5,18", - указывают эксперты инвесткомпании.

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