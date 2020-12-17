"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,04605 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 0,03889 руб., потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 0,0357 руб. , говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на не самые впечатляющие результаты в начале текущего года, ВТБ с учетом восстановления экономики будет смотреться интересным. Резервы, накопленные с начала года, могут сыграть положительную роль на отчетность в конце года. В последнее время банк существенно отстал от всего банковского сектора и текущее расхождение должно сокращаться", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага пытается закрепиться выше уровня сопротивления, что даст импульс к долгосрочному восходящему тренду. "Открывать позиции стоит при закреплении цены выше 0,03889 рублей с целью 0,04605 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп заявки на уровне 0,0357 руб., риск на портфель составит 1,7%. Соотношение прибыль/риск - 2,2", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.