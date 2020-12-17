Рубль в ближайшие недели может укрепиться до 72 руб./$1 - Росбанк

Рубль в ближайшие недели, когда на первый план выйдет подготовка к налоговым и дивидендным выплатам, может укрепиться до 72 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

"Заседание ФРС в среду завершилось в духе, больше похожем на коммуникацию ЕЦБ при Марио Драги: американский регулятор не спешит сворачивать программу выкупа активов (реализуется темпом $120 млрд) в надежде сохранить прогресс на рынке труда и финансовую стабильность, намекая на готовность к любым мерам поддержки экономики. Консенсус экспертов ФРС относительно среднесрочной (2021-2023 гг.) траектории ставки резервирования остался неизменно вблизи 0,25%", - отмечают эксперты банка.

При этом, регулятор точечно улучшил прогнозы по росту экономики в 2020-2021 гг. и восстановлению рынка труда, вопреки влиянию второй волны пандемии, однако количественных критериев для признания ситуации в экономике удовлетворительной для начала повышения ставки также не были отражены. На этом фоне индекс доллара США преодолел сопротивление отметки 90,0 п (89,9 на момент написания комментарий), показав падение на 0,8% с момента завершения заседания, констатируют аналитики Росбанка.

"Коррекция доллара в первую очередь отразилась на стоимости евро (в моменте 1,2233, +0,6%) и некоторых сырьевых товарах (Brent +2,7%; золото +1,2%). Для валют развивающихся стран коррекция доллара также принесла свои плоды - сырьевые валюты прибавили 0,4-0,7%, включая рубль (+0,4%)", - констатируют аналитики банка.

По их мнению, это обстоятельство задает хороший тон для рубля на горизонте ближайших недель, когда на первый план выйдет подготовка к налоговым и дивидендным (в начале января запланированы выплаты Северстали, Х5, Норникеля, Лукойла и НЛМК) выплатам. "Мы не исключаем, что может быть протестирована отметка 72,0 в паре USD/RUB, однако в паре EUR/RUB движение может быть лимитировано укреплением евро", - прогнозируют эксперты Росбанка.

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