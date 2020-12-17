Котировки нефти могут подняться к уровню $53/барр. - "Финам"

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $53 за баррель, говорится в комментарии "Финама".

Цены на "черное золото" продолжают в четверг восходящее движение четвертую торговую сессию подряд и находятся на девятимесячных максимумах, констатирует ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа Анна Зайцева.

Нефтяные котировки поддержала статистика от агентства EIA, показавшая сокращение запасов сырой нефти в США на минувшей неделе. Помимо этого, отмечает эксперт, росту цен на нефть способствуют общие позитивные настроения на глобальных рынках в ожидании принятия нового пакета стимулирующих мер в США, что благоприятствует спросу на рисковые активы.

"Цена нефти марки Brent достигла нового максимума, при этом растущий тренд подтверждается динамикой стохастического осциллятора: текущее значение индикатора выше его предыдущего локального пика. Ближайшей целью движения на данный момент выступает уровень $53 за баррель", - указывает Зайцева.

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