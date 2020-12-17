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17 декабря 2020 года 11:24

Рынок акций РФ утром поднялся к 3300п по индексу МосБиржи на новостях от ФРС США и ждет пресс-конференции Путина

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на новостях от Федрезерва США, инвесторы ожидают ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина; индекс МосБиржи достиг рубежа 3300 пунктов во главе с "АЛРОСА" и Сбербанком.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3298,56 пункта (+0,9%, максимум сессии - 3300,86 пункта), индекс РТС - 1423,68 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 72,92 рубля (-0,43 рубля), золото стоит $1879,3 за унцию (+1,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,4%), Сбербанка (+2,3% и +2,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Московской Биржи" (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%, до 5206 рубля; на бирже состоялась отсечка дивидендов за 9 месяцев - 46 рубля на акцию), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Федрезерв США подтвердил намерение покупать облигации минимум на $120 млрд ежемесячно, пока не наступит максимальная занятость и не разогреется инфляция. Однако достижение этих условий может оказаться на очень длинном горизонте. Плюс ко всему, председатель ФРС не считает активы слишком дорогими в условиях околонулевых ставок.

В четверг пройдет ежегодная пресс-конференция президента РФ с элементами "прямой линии" в онлайн-формате. Бытует мнение, что рубль традиционно укрепляется перед и во время мероприятия. Также в четверг эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассмотрят запрос компании Moderna на одобрение вакцины. В начале недели циркулировали разговоры о том, что укол вакциной от Moderna некоторые граждане США смогут получить уже в пятницу.

В течение дня также стоит обратить внимание на уточнение инфляции в еврозоне (13:00 МСК), решение Банка Англии по ставке (15:00 МСК), американскую статистику по новым строительствам и разрешениям на них, а также на индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (16:30 МСК).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, поддержку спросу на рисковые активы оказывают ожидания принятия нового пакета помощи американской экономике объемом $908 млрд (пакет может быть принят уже до конца текущей недели) и итоги заседания ФРС США (американский регулятор повысил прогнозы по большинству экономических показателей и заверил в готовности придерживаться мягкой денежно-кредитной политики до достижения целей по инфляции и ценовой стабильности). Также Федрезерв отметил готовность расширить программу количественного смягчения в случае необходимости.

На благоприятном внешнем фоне индекс МосБиржи поднялся к 3300 пунктам, далее вероятны попытки движения к историческому максимуму, установленному в понедельник. В целом, до конца недели индекс МосБиржи должен закрепиться в верхней половине коридора 3250-3350 пунктов. На валютном рынке доллар может откатиться ниже 73 руб./$1, и в случае закрепления ниже рубежа возрастет вероятность дальнейшего снижения и достижения 70 руб./$1, считает Зварич.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "дорогущая" нефть поддерживает российские акции и рубль.

Нефтяные котировки немного поддержала статистика Минэнерго США, однако складывается впечатление, что нефть в большей степени отыгрывает девальвацию доллара, нежели "писанные на воде вилами" прогнозы роста потребления топлива после спада коронавирусной пандемии. Не исключено, что лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний, которые за последние дни сняли краткосрочную техническую перекупленность.

Сохраняется позитивный взгляд на акции "Газпрома" (210 рублей), для которых первой целью роста является район 210 руб., а более стратегической - 230 руб. Бумагу по-прежнему будут поддерживать ожидания достройки "Северного потока 2" и высокие цены на газ. Слабый доллар подогревает цены на продукцию металлургов, что подстегивает рост их акций.

В целом же по рынку складывается впечатление, что силы фондовых "быков" иссякают, желание фиксации прибыли перед новым годом нарастает. Не исключено, что на какое-то время рынок может залечь в боковик для снятия технической перекупленности. При этом уже наблюдается перетекание денег во "второй эшелон", где рекомендуется обратить внимание прежде всего на бумаги энергетических компаний, считает Антонов.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,5% после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, индекс Nasdaq (+0,5%) обновил рекордный максимум.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. В ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Оптимизму инвесторов также способствовали признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов вырос на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Оптимизму инвесторов способствуют признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США и продление Федрезервом США действия программы выкупа активов объемом не менее чем $120 млрд в месяц.

Нефть утром в четверг дорожает на статистике Минэнерго США о запасах и надеждах на стимулы; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $51,87 за баррель (+1,6% и +0,6% в среду), январская цена WTI - $48,58 за баррель (+1,6% и +0,4% накануне).

Данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти за неделю на 3,14 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей. При этом рост резервов бензина и дистиллятов оказался меньше ожиданий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,2%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,3%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,9%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев года бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,7%, до 2,811 рубля; дивиденды - 0,111 рубля на акцию), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,2%, до 2781,5 рубля; дивиденды - 73,64 рубля).

Также подешевели АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,3%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,68 млрд рублей (из них 6,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,68 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,65 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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