ФРС поддержала рынок акций и спрос на риск - ITI Capital

Индекс S&P 500 вырос в среду после того, как ФРС сообщила о том, что большинство управляющих уверены в сохранении ставок на околонулевом уровне в ближайшие годы, а законодатели в США приблизились к одобрению пакета помощи экономике объемом $900 млрд, говорится в комментарии ITI Capital.

"Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные меры помогли укрепить экономику, в результате чего фондовый рынок обновил максимумы, несмотря на пандемию. S&P 500 в среду вырос на 0,2%, до 3701,17 п., оказавшись в шаге от очередного рекорда. Nasdaq Composite повысился на 0,5%, до 12658,19 п., в 52-й раз обновив максимум в 2020 г. Dow Jones снизился на 0,1%, до 30154,54 п. Надежды на новый пакет стимулирующих мер привели к ралли, из-за которого S&P 500 вырос на 15% в этом году, несмотря на экономический спад из-за пандемии", - отмечают эксперты ITI Capital.

Они также обратили внимание на то, что ФРС продлила действующую с июня программу скупки облигаций. Ежемесячно регулятор скупает казначейские облигации объемом $80 млрд и ипотечные облигации объемом $40 млрд (если программа будет действовать до 2023 г., то совокупный объем покупок превзойдет $4 трлн). В среду центральный банк сообщил, что продолжит покупки "до существенного прогресса" в сфере занятости и инфляции. К концу 2023 г. цель по инфляции составит 2%, по безработице - 4%; если цели будут достигнуты раньше, ФРС пересмотрит параметры скупки облигаций.

ФРС ожидает, что реальный ВВП сократится всего на 2,4% в 2020 г. по сравнению с падением на 3,7%, прогнозировавшимся в сентябре, отмечается в комментарии ITI Capital. ФРС также повысила свой прогноз по реальному ВВП на 2021 г. до 4,2% с 4%, по безработице - до 5%.

ФРС сохранила свой прогноз по инфляции на 2020 г. на уровне 1,2%. Регулятор ожидает, что в следующем году ценовой индекс расходов на личное потребление вырастет на 1,8%, что несколько выше предыдущего прогноза в 1,7%.

Розничные продажи в США сократились в ноябре на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рестораны, универмаги и автосалоны сообщают о резком падении продаж. Отчет о розничных продажах, по мнению экспертов инвесткомпании, указывает на то, что восстановление экономики может замедлиться по мере роста числа случаев заражения коронавирусом.

"Учитывая скачок уровня заболеваемости в США и некоторых районах Европы, в том числе в Великобритании, в ближайшие недели любые проблемы с распространения вакцин, в частности, в связи с неожиданными побочными эффектами или логистическими проблемами, могут ухудшить настроение участников рынка. Поэтому мы рекомендуем фиксировать прибыль и проявлять осторожность, так как когда рынок обновляет ежедневные максимумы и большинство факторов уже заложено в цены, шансов на получение прибыли больше", - резюмируют аналитики ITI Capital.

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