Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 17 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,05-73,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,08 руб./$1 (-26,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,38 руб./EUR1 (-0,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,9 копейки к уровню закрытия среды, до 80,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря уверенно дорожающей нефти. При этом инвесторы переходят в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, 18 декабря.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 4,25%, считает подавляющее большинство аналитиков.

Руководство ЦБ последнее время несколько раз повторяло сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать.

Перед декабрьским заседанием Банк России не стал давать дополнительных сигналов: совет директоров традиционно рассмотрит всю совокупность данных, а также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и эффекты переноса ослабления рубля в цены.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП 18 декабря не будет опорным, то есть публикация пресс-релиза по ставке будет сопровождаться только пресс-конференцией председателя. Среднесрочный макроэкономический прогноз и доклад о ДКП опубликованы не будут.

ФРС США по итогам заседания 15-16 декабря ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что экономика США продолжает восстанавливаться, но более медленными темпами. Федрезерв улучшил прогноз для американской экономики на 2021-2022 гг. Согласно декабрьскому отчету регулятора, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг поднялась на 1,02% - до $51,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,03% - до $48,31 за баррель.

Оба контракта в среду в очередной раз завершили торги на максимальной отметке более чем за девять месяцев, отмечает MarketWatch.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.