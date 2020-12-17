Доходность 10-летних ОФЗ в четверг может сместиться к нижней границе диапазона 5,80-5,85% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в четверг, вероятно, приблизится к нижней границе диапазона 5,80-5,85% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на рублевые облигации в четверг могут немного подрасти, а доходность 10-летних ОФЗ снизиться к нижней границе диапазона 5,80-5,85% годовых, - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. - До конца недели ожидаем сохранения спроса на облигации развивающихся стран. Инвесторы будут отыгрывать итоги заседания американского центробанка, который улучшил ожидания по экономике в 2021 году и сохранил намерение проводить стимулирующую монетарную политику в 2021-2023 гг."

Цены на ОФЗ в среду остались в боковом диапазоне, в котором находятся последние два месяца, отмечает Монастыршин. На фоне ускорения инфляции инвесторы сместили спрос с классических на инфляционные ОФЗ.

Минфин РФ в среду разместил линкеры на максимальный объем в текущем году, обращает внимание эксперт ПСБ. Заявки инвесторов на ОФЗ-52003-ИН (погашение в 2030 году) составили 112,9 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил 46,9 млрд руб. Спрос же на классические 5-летние ОФЗ-26234 составил 22,1 млрд руб. из которых Минфин удовлетворил 13,7 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 5,3% годовых.

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