Идея дня: растущий спрос Китая на российскую нефть поддержит акции Роснефти - "ВТБ Мои Инвестиции"

Растущий спрос Китая на российскую нефть поддержит котировки акций "Роснефти", входящей в число крупнейших экспортеров по данному направлению, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Премия российской смеси нефти, поставляемой на экспорт по ВСТО, выросла до максимума с июня, согласно неназванным трейдерам, цитируемым Bloomberg. Это сигнал о сильном спросе со стороны Китая. "Роснефть" - ТОП акций Россия - входит в число крупнейших экспортеров по данному направлению. Рост цен на нефть и премии по российским сортам поддержат рост котировок акций "Роснефти" в ближайшей перспективе", - указывают аналитики инвестбанка.

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