Подъем котировок нефти выше $51,9-52,2/барр. в четверг маловероятен - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent вряд ли поднимутся в четверг выше уровней $51,9-52,2 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent в четверг, по мнению экспертов Sber CIB, вряд ли превысят уровни $51,9-52,2 за баррель. Инвесторы ожидают макростатистики из еврозоны и США; их обнадеживают ожидания, что меры по стимулированию экономики США поддержат спрос на нефть, в настоящий момент оказывая давление на доллар, отмечают в Sber CIB. Данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам углеводородов, вышедшие в среду, оказались оптимистичными.

Рубль постепенно дорожает на фоне глобального оптимизма, отмечают аналитики инвестбанка. После заседания ФРС США доллар глобально слабеет, а рубль приближается к 73 руб./$1 и в четверг в отсутствие существенных колебаний на глобальных рынках или геополитических новостей может закрепиться на этом уровне, полагают они.

Укрепление рубля и в целом благоприятный внешний фон в четверг должны способствовать снижению доходности ОФЗ на 1-2 б.п., полагают эксперты Sber CIB.

Также позитивный внешний фон, по мнению аналитиков Sber CIB, поддержит в четверг российский рынок ценных бумаг.

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