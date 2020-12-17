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17 декабря 2020 года 10:10
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 73,0-74,0 руб./$1 и 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта слегка ослабляется к доллару и евро в ходе ожиданий решений ФРС о мерах стимулирования американской экономики. Регулятор оставил размер ставки на прежнем уровне, однако это стало известно уже по окончании торгов. На фоне начала массовой вакцинации в развитых странах мира глобальные площадки находятся в оптимизме. Кроме того, на динамику курса рубля влияет движение пары доллар-евро на мировом рынке: европейская валюта превысила отметку 1,22 доллара впервые за последние два года", - отмечает Тузов. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,41% и составила 50,55 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена январских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,67% и составила 47,3 долларов за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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