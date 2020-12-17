Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут пресс-конференция Владимира Путина, вакцина Moderna, макростатистика в Европе и США:

- Состоится ежегодная телевизионная конференция Президента Владимира Путина;

- РФ опубликует данные по золотовалютным резервам;

- Американский регулятор FDA рассмотрит возможность допуска на рынок вакцины от коронавируса компании Moderna;

- В еврозоне выйдут данные по ИПЦ, в США - по заявкам на пособие по безработице и закладкам новых домов. Банк Англии и Банк Японии примут решения по процентным ставкам (соответственно днём в четверг и в ночь на пятницу).

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