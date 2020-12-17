Индекс Мосбиржи поднимется к 3300 пунктам в четверг утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи поднимется к уровню 3300 пунктов в четверг утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ)

"Учитывая внешний фон, утром четверга ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи в начале дня вплотную подойти к отметке 3300 пунктов. В дальнейшем при сохранении позитивных настроений на внешних площадках российские акции продолжат рост, что позволит рынку сделать еще один шаг к историческим максимумам, установленным в понедельник, - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Также эксперт отмечает, что в рамках последних сессией на текущей неделе ожидает сохранение индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3250-3350 пунктов с попытками закрепления в его верхней половине.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.