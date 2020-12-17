Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг с повышения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с повышения на 0,2-0,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3275-3285 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3260, 3250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить повышение в район 3290-3300 пунктов", - прогнозирует он.

Участники локальных торгов во второй половине торгов в четверг будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос в комментарии. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способна оказать публикация большого блока макроэкономических показателей в США (16:30 МСК): еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и ноябрьскую статистику по количеству закладок новых домов и выданных разрешений на строительство.

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