Лучше рынка в четверг могут выглядеть акции нефтяных компаний - "Алор Брокер"

Лучше рынка в четверг могут выглядеть акции нефтяных компаний, также возможен рост в акциях металлургов и "Газпрома", считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Не исключено, что в четверг лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний, которые за последние дни сняли краткосрочную техническую перекупленность", - пишет он в комментарии компании.

Также эксперт продолжает позитивно смотреть на акции "Газпрома". Первой целью роста, по его мнению, является район 210 руб., а более стратегической - 230 руб. Бумагу по-прежнему будут поддерживать ожидания достройки "Северного потока 2" и высокие цены на газ, отмечает Антонов.

Ждет аналитик "Алор Брокер" в четверг и роста бумаг металлургов, в том числе снизившегося в среду "Норильского никеля". Слабый доллар будет толкать вверх цены на продукцию эмитентов данного сектора, полагает Антонов.

"В целом же по рынку складывается впечатление, что силы фондовых "быков" иссякают. Желание фиксации прибыли перед новым годом нарастает. Не исключено, что на какое-то время рынок может "залечь" в боковик для снятия технической перекупленности. При этом уже наблюдается перетекание денег во "второй эшелон", где рекомендуем обратить внимание прежде всего на бумаги энергетических компаний", - пишет эксперт "Алор Брокер".

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