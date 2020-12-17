.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Лучше рынка в четверг могут выглядеть акции нефтяных компаний - "Алор Брокер"
.
17 декабря 2020 года 09:28
Лучше рынка в четверг могут выглядеть акции нефтяных компаний - "Алор Брокер"
Лучше рынка в четверг могут выглядеть акции нефтяных компаний, также возможен рост в акциях металлургов и "Газпрома", считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Не исключено, что в четверг лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний, которые за последние дни сняли краткосрочную техническую перекупленность", - пишет он в комментарии компании. Также эксперт продолжает позитивно смотреть на акции "Газпрома". Первой целью роста, по его мнению, является район 210 руб., а более стратегической - 230 руб. Бумагу по-прежнему будут поддерживать ожидания достройки "Северного потока 2" и высокие цены на газ, отмечает Антонов. Ждет аналитик "Алор Брокер" в четверг и роста бумаг металлургов, в том числе снизившегося в среду "Норильского никеля". Слабый доллар будет толкать вверх цены на продукцию эмитентов данного сектора, полагает Антонов. "В целом же по рынку складывается впечатление, что силы фондовых "быков" иссякают. Желание фиксации прибыли перед новым годом нарастает. Не исключено, что на какое-то время рынок может "залечь" в боковик для снятия технической перекупленности. При этом уже наблюдается перетекание денег во "второй эшелон", где рекомендуем обратить внимание прежде всего на бумаги энергетических компаний", - пишет эксперт "Алор Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
17 декабря 2020 года 17:58
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 72,7-74,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Фактором роста для отечественной валюты сегодня стали... читать дальше
.17 декабря 2020 года 17:15
Аналитики Julius Baer не видят оснований для возобновления ралли на рынках золота и серебра в следующем году и придерживаются нейтральной позиции по этим драгметаллам, говорится в комментарии. Внимание инвесторов на рынках золота и серебра снова сосредоточилось на перспективах денежно-кредитной... читать дальше
.17 декабря 2020 года 16:51
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции американской компании Home Depot Inc. с прогнозной ценой $351,3 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Наша оценка справедливой стоимости Home Depot на ближайшие 12 месяцев составляет $379,4 млрд или же $351,3 на акцию, что предполагает... читать дальше
.17 декабря 2020 года 16:28
Рынок корпоративного долга РФ в 2021 году продолжит расти, баланс спроса и предложения сохранится - Газпромбанк
нок корпоративного долга России в 2021 году продолжит расти, при этом фактор спроса и предложения останется сбалансированным, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Андрея Кулакова и Владислава Данилова. По оценке экспертов инвестбанка, объем нетто-эмиссии корпоративного долга (в нефинансовом... читать дальше
.17 декабря 2020 года 16:00
Аналитики "Фридом Финанс" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций FedEx Corp. на ожидании позитивного прогноза на 2021 год от менеджмента корпорации, сообщается в аналитическом материале. "В четверг квартальные результаты представит логистический гигант FedEx Corp. За последнее время... читать дальше
.17 декабря 2020 года 15:46
Москва. 17 декабря. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль заметно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.17 декабря 2020 года 15:33
Потенциал роста котировок акций золотодобытчиков ограничен в настоящее время в связи с отсутствием сигналов к закреплению цен на золото выше $1900 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, в частности,... читать дальше
.17 декабря 2020 года 15:10
Индекс S&P 500 в четверг, скорее всего, закрепится выше уровня 3712 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации, но шансы на возобновление восходящей тенденции становятся сильнее. Накануне был протестирован важный уровень 3710 пунктов. Для... читать дальше
.17 декабря 2020 года 14:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $ 212, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Salesforce (salesforce.com Inc.) - американская... читать дальше
.17 декабря 2020 года 14:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,04605 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 0,03889 руб., потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 0,0357 руб. , говорится в комментарии инвестиционной компании. "Несмотря на не самые... читать дальше
.17 декабря 2020 года 13:42
Индекс Мосбиржи в четверг завершит торги в диапазоне 3250-3310 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, рынок остается в растущем дневном и недельном тренде, шансы итогового роста котировок акций в четверг вновь преобладают. "Итоги... читать дальше
.17 декабря 2020 года 12:57
Рубль в ближайшие недели, когда на первый план выйдет подготовка к налоговым и дивидендным выплатам, может укрепиться до 72 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка. "Заседание ФРС в среду завершилось в духе, больше похожем на коммуникацию ЕЦБ при Марио Драги: американский регулятор не спешит... читать дальше
.17 декабря 2020 года 12:34
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru Group от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 14 октября 2020 года, в связи с достижением стоп-лосса на уровне 2050 руб., сообщается в комментарии инвесткомпании. "Позитивные драйверы не реализовались -... читать дальше
.17 декабря 2020 года 11:46
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $53 за баррель, говорится в комментарии "Финама". Цены на "черное золото" продолжают в четверг восходящее движение четвертую торговую сессию подряд и находятся на девятимесячных максимумах, констатирует ведущий аналитик отдела... читать дальше
.17 декабря 2020 года 11:27
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, протестируют в четверг уровень $52 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Продолжается восходящая динамика на рынке нефти, обусловленная повышенным аппетитом инвесторов к рисковым активам, отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.