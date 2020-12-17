Лидерами роста на рынке акций РФ в четверг могут стать бумаги банков и нефтегазового сектора - "Фридом Финанс"

Лидерами роста на российском фондовом рынке в четверг могут стать акции банковского и нефтегазового секторов на фоне подъема цен на нефть, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Эксперт отмечает, что в целом на рынке акций РФ вероятна смешанная динамика в четверг. В фокусе внимание инвесторов новых важных событий нет.

Ориентиром для индекса Мосбиржи на четверг, по его мнению, станет диапазон 3230-3280 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.