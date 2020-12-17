Рынок акций РФ начнет торги в четверг с небольшого роста - BCS Express

Российский рынок акций, скорее всего, начнет торги в четверг с небольшого повышения на умеренно позитивном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рынок в среду возобновил подъем после двух сессий снижения, однако рост в акциях был неоднородным, - отмечает эксперт. - Очевидной опережающей динамики "голубых фишек" мы уже не наблюдаем. После мощного шестинедельного ралли "второй эшелон" ближе к концу декабря начинает выглядеть сильнее".

Карпунин обращает внимание, что в среду в среду вернулся в акции крупных энергетиков: "ФСК ЕЭС" (+3,1%), "Россети" ("обычка") (+2,1%), "РусГидро" (+1,8%). По-прежнему остается интересным сектор продуктового ритейла (X5 Retail Group, "Магнит", "Лента"), девелопмент ("ГК ПИК" и "ЛСР"), а также отдельные дивидендные истории типа "МТС" или "Юнипро", отмечает он.

"После трех недель коррекции возобновился рост в акциях АФК "Система". Текущая оценка предполагает сохранение дисконта к справедливым значениям. Лучше рынка продолжает выглядеть сектор "черной металлургии". Акции "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" и "ММК" в последнее время уверено растут, что фундаментально абсолютно оправданно, учитывая взлет цен на стальную продукцию и ожидания высоких дивидендов. Впрочем, значительная доля переоценки в бумагах сектора уже реализовалась. Возможно постепенное торможение", - предупреждает Карпунин.

Среди тяжеловесных бумаг, по мнению аналитика, можно выделить лишь уверенный подъем акций "Газпрома" (+2,6%) на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке газа. "В среду котировки подошли к промежуточным целям и уровням сопротивления 208-210 руб. Однако фаза подъема, на мой взгляд, не завершена. Несмотря на перекупленность и седьмую неделю роста подряд, в бумагах "Газпрома" сохраняется пространство для движения к области 217-221 руб. Локальные просадки - это повод для покупок", - пишет эксперт.

Благоприятная ситуация на рынке нефти может спровоцировать возврат спекулятивного спроса в акции нефтяников, полагает Карпунин. В четверг, по его мнению, позитивную внутридневную динамику могут показать бумаги "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Газпром нефти".

"В четверг с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях "ЛУКОЙЛа", X5 Retail Group и "Юнипро". Сильнее остальных снизятся бумаги "Юнипро", так как дивдоходность находится на уровне 3,9% по текущим ценам. А вот для "ЛУКОЙЛа" отсечка может оказаться практически незаметной, ведь выплаты составят всего 46 руб. на бумагу. Позитив рынка нефти позволит достаточно быстро закрыть гэп", - отмечает аналитик BCS Express.

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