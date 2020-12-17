17 декабря 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: преобладание покупок
В четверг аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Не исключено, что в четверг лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний, которые за последние дни сняли краткосрочную техническую перекупленность.
Также продолжаем позитивно смотреть на акции "Газпрома". Ждем и роста бумаг металлургов, в том числе снизившегося в среду "Норильского никеля". В целом же по рынку складывается впечатление, что силы фондовых "быков" иссякают. Желание фиксации прибыли перед новым годом нарастает. Не исключено, что на какое-то время рынок может "залечь" в боковик для снятия технической перекупленности. При этом уже наблюдается перетекание денег во "второй эшелон", где рекомендуем обратить внимание прежде всего на бумаги энергетических компаний".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, утром четверга ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи в начале дня вплотную подойти к отметке 3300 пунктов. В дальнейшем при сохранении позитивных настроений на внешних площадках российские акции продолжат рост, что позволит рынку сделать еще один шаг к историческим максимумам, установленным в понедельник. В рамках последних сессией на текущей неделе ожидаем сохранение индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3250-3350 пунктов с попытками закрепления в его верхней половине".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3275-3285 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3260, 3250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить повышение в район 3290-3300 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций, скорее всего, начнет торги в четверг с небольшого повышения на умеренно позитивном внешнем фоне.
Рынок в среду возобновил подъем после двух сессий снижения, однако рост в акциях был неоднородным. Очевидной опережающей динамики "голубых фишек" мы уже не наблюдаем. После мощного шестинедельного ралли "второй эшелон" ближе к концу декабря начинает выглядеть сильнее".
"Атон": "Российский рынок акций откроет торговую сессию в четверг небольшим ростом - повышение составит 0,5%".
"Фридом Финанс (Георгий Ващенко): "Лидерами роста на российском фондовом рынке в четверг могут стать акции банковского и нефтегазового секторов на фоне подъема цен на нефть. В целом на рынке акций РФ вероятна смешанная динамика в четверг. В фокусе внимание инвесторов новых важных событий нет. Ориентиром для индекса Мосбиржи на четверг - диапазон 3230-3280 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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