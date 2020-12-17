Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании пятничного решения Банка России по ставке, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones снизился, в то время как S&P 500 и Nasdaq выросли. ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. В ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Оптимизму инвесторов также способствовали признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Между тем, розничные продажи в США в прошлом месяце упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние семь месяцев, то есть с апреля. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на 0,3%, как было объявлено ранее.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику, за исключением Южной Кореи. Оптимизму инвесторов способствуют признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. Кроме того, Федеральная резервная система объявила о том, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее чем $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,22%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК поднялся на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 МСК уменьшился на 0,08%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,2%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в четверг после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $51,62 за баррель, что на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,6% - до $51,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $48,36 за баррель, что на 1,13% выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на 0,4% - до $47,82 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,83 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,9 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 717,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,15%), "РЖД БО-07" (+0,15%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,5%), "МТС-001P-12" (-0,25%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 62,5% выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 номинальным объемом 40 млрд рублей на сумму 25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 8 по 10 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,32% годовых.

Кроме того, Сбербанк России с 11 по 21 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 7% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне около 7,12% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии - около 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов. Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации.

ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) полностью разместило 10-летние облигации серии БО-П02 с 3-летней офертой объемом 1,5 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Минимальная сумма поданной заявки - 1,4 млн рублей.

Концерн "Россиум" полностью разместил 10-летние облигации серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6% годовых, ставка последующих купонов рассчитывается по формуле ключевая ставка на дату расчета плюс 1,75 процентного пункта. Бумаги были размещены в рамках 10-летней программы серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

МСП банк 16 декабря начинает доразмещение 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом 5 млрд рублей. Доразмещение пройдет по цене 100% от номинала плюс НКД. Дата окончания доразмещения - 29 декабря или дата размещения последней облигации выпуска. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых, ей соответствует доходность к колл-опциону через 5,5 года в размере 8,68% годовых. Техразмещение выпуска началось 15 декабря. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-е дочернее общество АО "Газстройпром") планирует 22 декабря с 11:00 до 17:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,60-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,77-7,29% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска пройдет 24 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует с 22 декабря по 24 декабря собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей. Индикативная ставка 1-го купона - 10% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 28 декабря. Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "Промомед ДМ" 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,50% годовых. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П06 на уровне 5,7% годовых. Компания разместила трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых. Процентная ставка 2-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,45 процентного пункта.