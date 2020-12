Nasdaq обновил рекорд

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США

Индекс Dow Jones снизился, в то время как S&P 500 и Nasdaq выросли. При этом Nasdaq обновил рекордный максимум.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). В ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Оптимизму инвесторов также способствовали признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Между тем, розничные продажи в США в прошлом месяце упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние семь месяцев, то есть с апреля. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на 0,3%, как было объявлено ранее.

Акции канадского производителя конопли Tilray Inc. подскочили в цене на 18,6%. Компания заключила соглашение о слиянии с еще одним представителем отрасли, Aphria Inc., в результате чего будет создан крупнейший производитель конопли в мире. Котировки Aphria снизились на 0,9%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) уменьшилась на 0,2%. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон сообщил в Twitter, что от имени коалиции штатов подал антимонопольный иск против Google. Иск касается рекламного бизнеса интернет-компании. Ранее министерство юстиции США и группа генеральных прокуроров штатов подали иск против Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

Котировки Moderna Inc. (SPB: MRNA) упали на 6,9% после того, как аналитики Jefferies понизили рекомендацию для акций компании до "держать" с "покупать", учитывая значительный рост их стоимости и высокие ожидания по поводу вакцины Moderna от коронавируса.

Акции авиакомпаний United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. подешевели на 3,1% и 2,3% соответственно. Бумаги JetBlue Airways Corp. потеряли в цене 1,2%. Аналитики J.P. Morgan ухудшили рекомендации для акций трех авиаперевозчиков сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "выше рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 44,77 пункта (0,15%) и составил 30154,54 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 6,55 пункта (0,18%) - до 3701,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 63,13 пункта (0,5%) и составил 12658,19 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику, за исключением Южной Кореи.

В том числе оптимизму инвесторов способствуют признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. По данным СМИ, лидеры Конгресса близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд.

Кроме того, Федеральная резервная система объявила о том, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее чем $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен.

Помимо этого, Федрезерв улучшил прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, а затем вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 МСК увеличился на 0,27%.

В число лидеров падения котировок входят акции производителя электроники Fujitsu Ltd. (+4,9%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,1%), Japan Post Holdings Co. Ltd. (+3,4%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony повысилась на 2,3%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,3%.

Между тем бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing подешевели на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК поднялся на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Котировки акций фармацевтических компаний Sino Biopharmaceutical Ltd. и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. растут в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже на 6,9% и 5% соответственно, являясь лидерами подъема.

Также существенно увеличилась стоимость нефтепроизводителей CNOOC (+1,4%) и PetroChina (+0,8%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (+2,1%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 МСК уменьшился на 0,08%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов выросла на 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,8%.

Цена акций золотодобывающей Westgold Resources подскочила на 6,3%, финансово-технологической Netwealth Group - на 6,8%.

Главный казначей страны Джош Фрайденберг в четверг представил обновленные прогнозы для экономики и бюджета, которые оказались более позитивными по сравнению с предыдущими оценками.

В частности, правительство прогнозирует дефицит госбюджета в текущем финансовом году на уровне 197,7 млрд австралийских долларов ($149,78 млрд), или 9,9% ВВП. В начале октября он оценивался в 214 млрд долларов, или 11% ВВП. В течение следующих трех лет ожидается сокращение дефицита до 66 млрд долларов.

Также ожидается, что экономика вырастет на 4,5% в 2021 календарном году после сокращения на 2,5% по итогам текущего года. В ноябре предполагался подъем на 4,25% и падение на 3,75% соответственно.

Австралийское бюро статистики сообщило в четверг о том, что в ноябре число рабочих мест в стране выросло на 90 тыс., в результате чего безработица опустилась до 6,8% по сравнению с 7% месяцем ранее. Это минимальный показатель с августа.

Объем продаж новостроек в стране взлетел в ноябре на 15,2% относительно предыдущего месяца и достиг рекорда за последнее десятилетие.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $51,54 за баррель, что на $0,46 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,31 (0,6%) - до $51,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,28 за баррель, что на $0,46 (0,96%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,2 (0,4%) - до $47,82 за баррель.

Оба контракта в среду в очередной раз завершили торги на максимальной отметке за более чем девять месяцев, отмечает MarketWatch.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.