Цены евробондов РФ в среду слегка подросли на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы

Москва. 16 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 15 декабря и составила 116,34% от номинала, что соответствует доходности 1,62% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,8 базисного пункта, до 101,73% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 0,5 пункта, составив 151,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к вторнику на 19 базисных пунктов - до 143,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,16% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 53 базисных пункта - до 138,79% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,12% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 115,76% от номинала, что соответствует доходности 1,705% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 5,5 базисных пункта, до 110,03% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,15% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 39 базисных пунктов - до 138,35% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,115% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 1,5 базисных пункта, до 114,39% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,89% годовых).

"Рост котировок российских еврооблигаций сегодня продолжился, несмотря на приостановку повышения нефтяных цен. Инвесторы продолжают покупать как суверенные еврооблигации России, так и корпоративные бумаги на фоне общемирового спроса на активы развивающихся стран. Таким образом, налицо традиционное рождественское ралли. При этом локальные облигации России сегодня также в основном демонстрировали ценовой рост. И пока для начала фиксации прибыли нет особых причин", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.