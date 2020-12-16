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16 декабря 2020 года 19:44

Рынок акций РФ в среду поднялся к 3270п по индексу МосБиржи во главе с "АЛРОСА" и "Газпромом"

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США, также поддержку оказала высокая нефть (Brent протестировала $51 за баррель); индекс МосБиржи поднялся к 3270 пунктам во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3269,95 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1400,05 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 73,59 рубля (+0,2 рубля), золото - до $1861,1 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+3,8%), "Газпрома" (+3,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Универ-Капитал" Артем Тузов, после двухдневного снижения рынок акций РФ вернулся к росту, что стало отражением роста мировых площадок на позитиве в связи с началом массовой вакцинации в США и других странах, а также на ожиданиях скорого принятия нового пакета мер для экономики Штатов. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в коридоре 3200-3300 пунктов, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ЛУКОЙЛа" в среду просели перед закрытием на бирже реестра по дивидендам за 9 месяцев текущего года. В четверг, соответственно, можно ожидать еще большей просадки бумаг из-за дивидендного "гэпа".

Внешний фон вечером сложился неоднозначный. В США динамика индексов смешанная - инвесторов огорчили неожиданно слабые данные по розничным продажам США в ноябре (снизились на 1,1% к октябрю), указав на сохранение слабости национальной экономики. Хуже прогнозов оказался и предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь (55,3 пункта), в то время как аналогичный индикатор в промышленности составил 56,5 пункта и превысил ожидания. На рынке, тем временем, надеются на способность законодателей одобрить до католического Рождества пакет стимулирующих мер, а также на "мягкие" сигналы от Федрезерва.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше ближайших поддержек 3230 и 1380 пунктов. Инвесторы собираются с мыслями перед определением дальнейшего направления движения. Пробитие указанных поддержек может увести индикаторы в район 3160 и 1335 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В четверг рынки даже при оптимистичных новостях от Федрезерва могут столкнуться с рисками фиксации прибыли. Особенно интересным событием для российского рынка станет ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина - при появлении значимых новостей возможна волатильность в отдельных акциях или целых отраслях. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3190-3290 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, поддержку рынкам оказывают новые обещания, связанные со стимулированием экономики США, и положительная рекомендация экспертов по новой вакцине от коронавируса от компании Moderna.

К негативным новостям можно отнести известия, что группа американских сенаторов призвала принять меры в связи с тем, что российские спецслужбы, якобы, взломали тысячи правительственных и корпоративных серверов в США. Как сообщает Wall Street Journal, советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену в связи с этим даже пришлось прервать рабочую поездку. Главным событием среды для глобальных рынков будет решение Федрезерва США по денежно-кредитной политике, отмечает Эйксон.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, торги на рынке акций в среду прошли на довольно скудном информационном фоне. Агентство S&P улучшило оценку прогноза стоимости риска российских банков до 2,3-2,5% с 2,5-3,0%.

Глава Еврокомиссии Урсула Ван Дер Ляйен вновь заявила о прогрессе на переговорах с Великобританией по торговым вопросам и подчеркнула, что ближайшие дни станут решающими. Индексы Европы растут во главе с сектором автомобилестроения.

Поддержку нефти оказывает слабый доллар и новости из нефтедобывающих стран: в Ливии закрыты два экспортных терминала из-за неблагоприятных погодных условий. Отгрузка прекращена на терминалах Эс-Сидер и Зуитина, а если плохая погода сохранится в ближайшие пару суток, то также могут быть закрыты терминалы Рас-Лануф и Брега.

В США оптимизм связан с дальнейшим прогрессом переговоров демократов и республиканцев в Конгрессе по поводу экономического пакета. От ФРС ждут улучшения экономических ожиданий при сохранении крайне мягкой риторики. Более того, на рынке высоки ожидания расширения количественной программы и возможного таргетирования доходностей казначейских обязательств. Российский рынок рискует вечером истощить импульс роста - стремительное повышение индексов с начала ноября заставляет многих инвесторов задумываться о фиксации прибыли перед новогодними праздниками, считает Кочетков.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-1,3%), стабильна Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%, Dow Jones просел на 0,1%).

Объем японского экспорта в ноябре сократился на 4,2% в годовом выражении (до 6,11 трлн иен, или $59,05 млрд). Снижение ускорилось по сравнению с октябрем, когда оно составило 0,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в ноябре на 0,5%, сообщает Trading Economics. Объем экспорта падает уже 24 месяца подряд.

Согласно вышедшим данным Минторга США, розничные продажи в стране в ноябре упали на максимальные с апреля 1,1% при прогнозах сокращения на 0,3% к уровню октября, а октябрьский прирост продаж на 0,1% был пересмотрен до снижения на 0,1%.

Нефть вечером не оставляет попыток роста, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $50,63 за баррель (-0,3% и +0,9% во вторник), январская цена WTI - $47,4 за баррель (-0,5% и +1,3% накануне).

Данные API показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Тем временем, вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти за неделю на 3,14 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей. При этом рост резервов бензина и дистиллятов оказался меньше ожиданий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,3%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+4,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+3,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,9%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,6%).

Акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) выросли на 1%, до 143,76 рубля.

Акционеры "Детского мира" предъявили к выкупу 18,2% бумаг в рамках оферты, направленной инвесткомпанией Altus Capital. Заявки на оставшиеся 7% могут быть собраны уже в среду, отмечают аналитики БКС в своем обзоре.

Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира" по 160 рублей за акцию. 11 декабря Altus сократила предельный объем пакета до 25%, а также продлила срок оферты - с 18 до 24 декабря.

Подешевели бумаги "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-12,9%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,8%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,4%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,42 млрд рублей (из них 14,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,01 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 11,16 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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