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16 декабря 2020 года 19:40

Рубль вечером слегка ускорил ослабление к доллару и евро перед итогами заседания ФРС и вслед за возобновившей снижение нефти

Москва. 16 декабря. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США и отыгрывая динамику возобновившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 73,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,62 руб./EUR1, подорожав на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,5 копейки - до 80,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут обнародованы через несколько часов. Рынки полагают, что Федрезерв не станет вносить серьезные изменения в денежно-кредитную политику, но может объявить новые ориентиры для программы выкупа облигаций.

Как говорилось в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего в начале ноября, руководство ФРС обсуждало способы дать более конкретные указания относительно своих планов по продолжению покупки гособлигаций и ипотечных бумаг. Они также говорили о возможных способах корректировки программы выкупа активов в случае необходимости усиления стимулирования экономики страны. При этом члены FOMC посчитали, что немедленных изменений не требуется.

Американский ЦБ выкупает госбумаги на $120 млрд в месяц с июня текущего года, ранее заявлял, что намерен сохранять текущие темпы выкупа "в ближайшие месяцы".

В центре внимания трейдеров остаются также продолжающиеся переговоры американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики.

Лидеры Конгресса провели очередную встречу во вторник, стремясь согласовать пакет стимулирующих мер на этой неделе - до рождественских праздников, а также до истечения ряда ключевых программ помощи, пишет The Wall Street Journal.

"Мы добились существенного прогресса, и я с оптимизмом оцениваю возможность того, что мы сможем достичь полного взаимопонимания в ближайшее время", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

При этом участники рынков испытывают все больше оптимизма в отношении экономических перспектив на фоне внедрения вакцин от COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) намерено в пятницу разрешить экстренное использование разработанной компанией Moderna Inc. (SPB: MRNA) вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Разница темпов снижения рубля к доллару и евро обусловлена ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке. После публикации предварительных данных по деловой активности за декабрь евро преодолел отметку в $1,22 впервые с апреля 2018 года.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс менеджеров закупок еврозоны в декабре поднялся до 49,8 пункта с 45,3 пункта в ноябре при прогнозном повышении до 45,8 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны повысился до 47,3 пункта с 41,7 пункта месяцем ранее, в обрабатывающей промышленности - до 55,5 пункта с 53,8 пункта. Эксперты ожидали роста первого показателя до 41,9 пункта и снижения второго до 53 пунктов.

Предварительные данные также показали, что во Франции деловая активность в обрабатывающем секторе вернулась к росту в декабре, а активность в секторе услуг вплотную приблизилась к отметке в 50 пунктов, отделяющей спад от подъема, после падения ниже 40 пунктов месяцем ранее.

Кроме того, выяснилось, что в декабре в Германии наблюдается заметное ускорение роста активности в промсекторе и некоторое замедление спада в секторе услуг.

Между тем, розничные продажи в США в прошлом месяце упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние семь месяцев, то есть с апреля. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на 0,3%, как было объявлено ранее.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение вечером в среду, несмотря на еженедельный отчет Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду уменьшилась на 0,41% - до $50,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,67% - до $47,3 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,02 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 167 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,87 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 850 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей. Они прогнозировали рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API) накануне показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, рубль после крайне позитивной прошлой недели, когда курс доллара опустился ниже 73 руб./$1, существенно скорректировался в понедельник, а последние два дня торгуется в сравнительно узком диапазоне, частично восстанавливая позиции при возврате нефти к локальным максимумам в $51 за баррель сорта Brent. "Настроение рынков определяет тонкий баланс новостей о росте заболеваемости и введении ограничительных мер в ряде стран и начала применения вакцин, при этом согласование мер бюджетного стимулирования в США то упирается в очередной тупик, то, по заявлению участников переговоров, вновь приближается к конструктивному итогу. Активность торгов тем временем постепенно снижается при приближении к концу года, также инвесторы проявляют осторожность в преддверии итогов заседания ФРС. Поэтому рубль, вероятно, останется вблизи 73,5 руб./$1, и даже при сохранении умеренного позитива будет сложно преодолеть отметку в 73 руб./$1, которая выглядит обоснованным локальным минимумом в условиях сохраняющихся рисков", - подчеркивает Кадулин.

"В среду на российском рынке доллар и евро отыгрывали позиции после снижения накануне. Более заметный рост евро на российском рынке являлся результатом укрепления европейской валюты на Forex, где пара "евро-доллар" поднималась до уровня 1,22 впервые с апреля 2018 года. При этом в целом на валютных площадках EM также наблюдалось заметное ухудшение аппетита к риску, несмотря на коррекцию доллара против корзины основных мировых валют. Так, вместе с российским рублем снижались валюты Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики. Также со второй половины дня российская валюта находилась под давлением снижающейся цены на нефть, которая корректировалась после достижения отметки в $51 за баррель (по марке Brent). Кроме того, нельзя исключать, что в снижение рубля в определенной степени все еще заложены геополитические риски, вновь усилившиеся еще в начале недели", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 декабря на 2,52 копейки, до 73,4201 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,83 копейки, до 89,3229 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 7,36 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,401 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 7,19 копейки и составил 73,4318 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 47,997 млн, из которых $690,618 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 357,379 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 22,79 копейки, до 89,4455 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,18 копейки и составил 89,5179 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR632,04 млн, из которых EUR131,582 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR500,458 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 6 б.п. - до 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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