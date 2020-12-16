Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта слабо меняется к доллару и евро на ожидании сигналов с внешних рынков. Инвесторы находятся в ожидании решений ФРС о мерах стимулирования экономики США, в ЕС страны объявляют локдаун на период новогодних и рождественских праздников. На данных о росте запасов нефти в США от API (запасы выросли на 1,97 млн баррелей за прошлую неделю) котировки немного снижаются", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% и составила 50,56 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена январских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,36% и составила 47,45 долларов за баррель.

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