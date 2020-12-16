Рост рынка акций РФ может приостановиться - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций может приостановить рост на фоне возможной фиксации прибыли, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рынок удерживается в плюсе, но рискует истощить импульс роста. Стремительное повышение индексов с начала ноября заставляет многих инвесторов задумываться о фиксации прибыли перед новогодними праздниками", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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