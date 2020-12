Рубль днем немного слабеет к доллару и евро в ожидании итогов заседания ФРС

Москва. 16 декабря. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США.

Курс доллара США составил 73,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,52 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,56 копейки - до 80,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 декабря на 2,52 копейки, до 73,4201 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,83 копейки, до 89,3229 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут обнародованы в среду вечером. Рынки полагают, что Федрезерв не станет вносить серьезные изменения в денежно-кредитную политику, но может объявить новые ориентиры для программы выкупа облигаций.

Как говорилось в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего в начале ноября, руководство ФРС обсуждало способы дать более конкретные указания относительно своих планов по продолжению покупки гособлигаций и ипотечных бумаг. Они также говорили о возможных способах корректировки программы выкупа активов в случае необходимости усиления стимулирования экономики страны. При этом члены FOMC посчитали, что немедленных изменений не требуется.

Американский ЦБ выкупает госбумаги на $120 млрд в месяц с июня текущего года, и ранее заявлял, что намерен сохранять текущие темпы выкупа "в ближайшие месяцы".

В центре внимания трейдеров остаются также продолжающиеся переговоры американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики.

Лидеры Конгресса провели очередную встречу во вторник, стремясь согласовать пакет стимулирующих мер на этой неделе - до рождественских праздников, а также до истечения ряда ключевых программ помощи, пишет The Wall Street Journal.

"Мы добились существенного прогресса, и я с оптимизмом оцениваю возможность того, что мы сможем достичь полного взаимопонимания в ближайшее время", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

При этом участники рынков испытывают все больше оптимизма в отношении экономических перспектив на фоне внедрения вакцин от COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) намерено в пятницу разрешить экстренное использование разработанной компанией Moderna Inc. (SPB: MRNA) вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Разница темпов снижения рубля к доллару и евро обусловлена ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке. После публикации предварительных данных по деловой активности за декабрь евро преодолел отметку в $1,22 впервые с апреля 2018 года.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс менеджеров закупок еврозоны в декабре поднялся до 49,8 пункта с 45,3 пункта в ноябре при прогнозном повышении до 45,8 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны повысился до 47,3 пункта с 41,7 пункта месяцем ранее, в обрабатывающей промышленности - до 55,5 пункта с 53,8 пункта. Эксперты ожидали роста первого показателя до 41,9 пункта и снижения второго до 53 пунктов.

Предварительные данные также показали, что во Франции деловая активность в обрабатывающем секторе вернулась к росту в декабре, а активность в секторе услуг вплотную приблизилась к отметке в 50 пунктов, отделяющей спад от подъема, после падения ниже 40 пунктов месяцем ранее.

Кроме того, выяснилось, что в декабре в Германии наблюдается заметное ускорение роста активности в промсекторе и некоторое замедление спада в секторе услуг.

Цены на нефть стабильны днем в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду увеличились на 0,02% - до $50,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,08% - до $47,46 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.

"В центре внимания в среду будет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. На фоне роста заболеваемости COVID-19 восстановление экономики США замедляется, а принятия очередного пакета фискального стимулирования пока так и не произошло. Впрочем, участники рынка сейчас игнорируют это на фоне начавшейся массовой вакцинации. Мы полагаем, что Федрезерв займет аналогичную позицию и не предложит новых стимулов, а лишь уточнит перспективы программы количественного смягчения, параметры которой могут остаться без изменений на ближайшие годы, пока экономика будет восстанавливаться. Обновленные прогнозы регулятора могут предполагать масштабное восстановление экономики в 2021 году, что поддержит спрос на риск. В этих условиях доллар может подешеветь к валютам развивающихся рынков на 0,5-1%, и рубль достигнет уровня 73 за доллар. В целом рубль в среду может укрепиться до отметки 73, если обновленные экономические прогнозы ФРС США воодушевят рынки и поддержат спрос на риск", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

"Рубль после крайне позитивной прошлой недели, когда курс доллара опустился ниже 73 руб./$1, существенно скорректировался в понедельник, а во вторник, поддерживаемый прибавившей 1% нефтью, частично восстановил позиции. Активность торгов постепенно снижается при приближении к концу года, также инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС. Поэтому рублю будет сложно преодолеть отметку в 73 руб./$1, которая выглядит обоснованным локальным минимумом в условиях сохраняющихся рисков новых ограничительных мер и замедления восстановления экономики", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 6 б.п. - до 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых.