Индекс S&P 500, вероятно, протестирует уровень 3700 пунктов в среду - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, сможет протестировать уровень 3700 пунктов и пойти выше в среду, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически индекс S&P 500 склонен к консолидации. Риск более глубокой коррекции становится меньше. Уровень 3645 пунктов (максимум 9 ноября), служивший ранее сопротивлением, стал важной поддержкой для индекса широкого рынка, - отмечает Денисламов. - Для выхода из консолидации и продолжения восходящего движения индексу необходимо закрепиться выше 3710 пунктов. В этом случае он преодолеет долгосрочную трендовую линию, которая ранее ограничивала покупателей".

Мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику в среду, констатирует эксперт компании. В центре внимания два потенциальных драйвера роста: прогресс в переговорах американских законодателей по новому пакету экономической поддержки и итоги заседания ФРС.

"Конгрессмены продолжают активное обсуждение законопроекта о мерах помощи экономике. В настоящий момент наиболее вероятно принятие пакета объемом около $750 млрд. Этот вариант исключает наиболее спорные аспекты, препятствовавшие достижению компромисса последние полгода. Законодатели планируют провести голосование на этой неделе, одновременно утвердив и другие статьи расходов, включая продление финансирования правительства, - указывает Денисламов. - Участники рынка придерживались консервативных оценок в отношении сроков принятия новых мер фискальной поддержки, поэтому положительное решение по этому вопросу еще не учтено в котировках. Однако предупреждаем, что риск появления разногласий между сенаторами сохраняется".

Также аналитик обращает внимание, что от Федрезерва ожидается повторение риторики предыдущих заседаний, активные действия регулятора маловероятны, как и изменения долгосрочных прогнозов по ставке. "Джером Пауэлл вновь подчеркнет важность фискальной политики. Параметры программы покупки гособлигаций, скорее всего, изменены не будут, но сама эта программа может быть продлена, что поддержит оптимизм на рынках", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

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