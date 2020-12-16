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16 декабря 2020 года 13:55

"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR Globaltrans с целью 474 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans с целью 474 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 445 руб., потенциальная доходность: 6,51%, стоп-приказ: 431 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Разворачивающийся торговый конфликт Китая и Австралии привел к тому, что фактически Пекин запретил поставки австралийского угля. Возможно, конфликтной ситуацией между странами могут воспользоваться российские угольные компании. Как следствие, мы увидим повышенную загрузку российской железнодорожной отрасли, и повышенный спрос на полувагоны. Консенсус прогноз целевой цены Globaltrans выше текущей оценки на более, чем 50%. Вероятно, позитивная новость несколько сократит этот спред", - пишут аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется в среднесрочном боковом тренде, около локальной поддержки. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 15,89% от портфеля и выставлении стоп заявки на 431 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск - 2,07", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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