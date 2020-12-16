Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидируют Ozon и "Детский мир"

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США, а также на фоне высокой нефти; лидируют в росте АДР Ozon, бумаги "Детского мира" и АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3258,74 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1395,87 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар стоит 73,53 рубля (+0,13 рубля), золото - $1858 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции АДР Ozon (+4%), АФК "Система" (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Акции "Детского мира" выросли на 3,4%, до 147,3 рубля.

Акционеры "Детского мира" предъявили к выкупу 18,2% бумаг в рамках оферты, направленной инвесткомпанией Altus Capital. Заявки на оставшиеся 7% могут быть собраны уже в среду, отмечают аналитики БКС в своем обзоре.

Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира" по 160 рублей за акцию. 11 декабря Altus сократила предельный объем пакета до 25%, а также продлила срок оферты - с 18 до 24 декабря.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций подает сигналы о желании инвесторов частично зафиксировать прибыль и необходимости снять техническую перекупленность.

Однако особого желания продавать нет, вполне вероятно, что на какое-то время рынок заляжет в боковик и будет снимать техническую напряженность таким образом. При этом можно ожидать перетока спроса во "второй эшелон", который сильно отстал от основного рынка в последние недели.

Как всегда, в периоды окончания восходящего тренда, лучше рынка могут быть акции "Газпрома" (201 рубль), не участвовавшие в ралли с начала ноября. Тем более у них есть драйверы роста: ожидание завершения достройки "Северного потока 2" уже в этом году, и рост цен на газ. Целью по бумагам газовой монополии является район 230 руб. Также лучше рынка могут оказаться акции "Мосбиржи", которые тянет вверх продолжающийся приток средств инвесторов. В последние дни года можно ждать еще одной порции средств от частных инвесторов за счет того, что бюджет завершает расчеты со своими контрагентами.

Вполне может пройти небольшая коррекция по акциям черных металлургов. Технически они перекуплены, но фундаментально стоят вполне обоснованно из-за резкого роста цен на сталь. На просадках бумаги можно аккуратно докупать.

В среду ожидаются итоги двухдневного заседания ФРС США. Особый интерес представляет риторика регулятора относительно программы количественного смягчения. После увеличения европейской QE можно ждать аналогичных действий и от ФРС США, полагает Алексей Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ситуацию на внешних рынках утром в среду нельзя назвать однозначно позитивной, учитывая слабость сырьевых контрактов, включая нефть и никель. Рост азиатских индексов также не смотрится убедительным. Дефицит свободных денег на рынке, на который указывает опрос Bank of America, может оказаться фактором сдерживания дальнейших покупок активов.

По данным BofA, объемы наличных в портфелях упали до 4% в декабре, что является минимальным значением с 2013 года. Таким образом, дефицит свободных денег может привести к коррекции рынка акций. Поводом для этого также могут стать новые инициативы в Европе. Накануне Еврокомиссия презентовала очередные законодательные инициативы, которые ограничивают монополизм крупных IT-компаний. В частности, предполагается, что такие компании, как Apple и Google, должны будут предоставить возможность свободного удаления предустановленных приложений и отказаться от практики преференций в поисковых результатах.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что оптимизм на рынках подогрели сообщения о скором принятии пакета помощи американской экономике размером $748 млрд. Инвесторы все больше уверены в том, что стимулы могут быть согласованы до конца текущего года. Кроме этого, несколько лучше ожиданий оказались данные по промпроизводству в Штатах (+0,4%).

На заседании Федрезерва помимо обновленных прогнозов по экономике ожидается продление программы выкупа облигаций. На сантимент в течение торгов в среду способен повлиять выход предварительных PMI в ЕС и США. Деловая активность в сфере услуг из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 может продолжить ухудшаться. Поэтому внимания заслуживают и данные по розничным продажам в США.

Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для роста, индикатор уже поднялся в середину диапазона 3250-3300 пунктов, отмечает Роман Антонов.

По оценке начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, поводом для оптимизма на рынках стало объявление начала вакцинации от коронавируса и перспективы достижения соглашения между Великобританией и ЕС об отношениях после Brexit.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в Европе остается напряженной. В Лондоне был введен самый высокий уровень ограничений из-за COVID-19, так как новый вариант коронавируса может вызвать увеличения уровня заражения. Италия может ввести частичную блокировку с 24 декабря по крайней мере до 2 января. Германия применит новые ограничения уже в среду, 16 декабря.

В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке. Ожидается, что ФРС может рассмотреть дополнительные стимулы, если не будет просматриваться дополнительное налогово-бюджетное стимулирование. После недели "распродажных" настроений американский рынок смог стабилизироваться, недавние аутсайдеры вновь тянут индексы вверх, отмечает аналитик.

В США во вторник индексы выросли на 1,1-1,3% на фоне надежд на принятие Конгрессом США очередного пакета мер экономической помощи.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

В понедельник в США стартовала кампания массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре. В годовом выражении промпроизводство в ноябре упало на 5,5%. В октябре снижение составило 5%.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 в начале торгов растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Объем японского экспорта в ноябре сократился на 4,2% в годовом выражении (до 6,11 трлн иен или $59,05 млрд). Снижение ускорилось по сравнению с октябрем, когда оно составило 0,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в ноябре на 0,5%, сообщает Trading Economics. Объем экспорта падает уже 24 месяца подряд.

Нефть утром в среду слабо дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $50,61 за баррель (-0,3% и +0,9% во вторник), январская цена WTI - $47,5 за баррель (-0,3% и +1,3% накануне).

Данные API показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе - от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,2%).

Подешевели бумаги "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-10,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,08 млрд рублей (из них 3,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,9 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,11 млрд рублей - на акции "Норникеля").