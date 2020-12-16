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16 декабря 2020 года 11:34
Рынок акций РФ, вероятно, сможет продолжить рост в 2021г - МКБ
Российский рынок акций, вероятно, сможет продолжить рост в 2021 году на фоне восстановления деловой активности в мире, считает управляющий активами МКБ Инвестиции Михаил Поддубский. "С начала ноября индекс Мосбиржи прибавил уже более 20%, и в краткосрочной перспективе вероятность коррекции может понемногу возрастать. При этом мы по-прежнему считаем текущие уровни по большинству бумаг привлекательными и видим основания для продолжения роста рынка в следующем году на фоне восстановления деловой активности в мире", - пишет эксперт в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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