Рынок акций РФ, вероятно, сможет продолжить рост в 2021г - МКБ

Российский рынок акций, вероятно, сможет продолжить рост в 2021 году на фоне восстановления деловой активности в мире, считает управляющий активами МКБ Инвестиции Михаил Поддубский.

"С начала ноября индекс Мосбиржи прибавил уже более 20%, и в краткосрочной перспективе вероятность коррекции может понемногу возрастать. При этом мы по-прежнему считаем текущие уровни по большинству бумаг привлекательными и видим основания для продолжения роста рынка в следующем году на фоне восстановления деловой активности в мире", - пишет эксперт в своем комментарии.

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