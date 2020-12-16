Попытки укрепления рубля будут сдержанными в ближайшее время - "ЛОКО-Инвест"

Попытки укрепления рубля к доллару будут сдержанными в ближайшее время, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Существенные продажи валюты в первой половине торгов вторника успешно сдержали натиск локальных покупателей, поэтому к моменту восстановления глобальных настроений и роста цен на нефть условия для укрепления рубля уже были сформированы. В итоге, констатирует эксперт, рост на 0,7% и позиция в топ-3 ЕМ валют.

"Санкционный шум" пока отошел на второй план, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что про него полностью забудут. Это будет сдерживать рост рубля, хотя полностью оставить дальнейшие попытки укрепиться, полагаем, не сможет. Объем продаж от экспортеров вкупе с ежедневным присутствием ЦБ на рынке в качестве продавца валюты - это ощутимая поддержка. Поэтому в среду ожидаем попыток смещения ближе к 73 руб./$1", - пишет Полевой.

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