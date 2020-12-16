Москва. 16 декабря. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36-73,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,38 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,28 руб./EUR1 (+4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В среду завершается очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), рынки полагают, что Федрезерв не станет вносить серьезные изменения в денежно-кредитную политику, но может объявить новые ориентиры для программы выкупа облигаций.

Американский ЦБ выкупает госбумаги на $120 млрд в месяц с июня текущего года, и ранее заявлял, что намерен сохранять текущие темпы выкупа "в ближайшие месяцы".

В центре внимания трейдеров остаются также продолжающиеся переговоры американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики.

Лидеры Конгресса провели очередную встречу во вторник, стремясь согласовать пакет стимулирующих мер на этой неделе - до рождественских праздников, а также до истечения ряда ключевых программ помощи, пишет The Wall Street Journal.

"Мы добились существенного прогресса, и я с оптимизмом оцениваю возможность того, что мы сможем достичь полного взаимопонимания в ближайшее время", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

Цены на нефть опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду уменьшилась на 0,39% - до $50,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,36% - до $47,45 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.