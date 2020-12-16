Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для возобновления роста в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для возобновления роста в среду на умеренно позитивных настроениях на рынках, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"По нашему мнению, индекс Мосбиржи в среду сохраняет потенциал для возобновления роста и перехода в середину диапазона 3250-3300 пунктов, чему будут способствовать стабильные цены на нефть и умеренно позитивные настроения на рынках, - указывает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. - При этом в течение дня добавить волатильности могут слабые предварительные данные по деловой активности в ЕС и США. Отметим, что в среду последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа", X5 Retail Group и "Юнипро".

Внимание участников рынков в среду будет сосредоточено на итоговом заседании ФРС, на котором помимо обновленных прогнозов по экономике ожидается продление программы выкупа облигаций, отмечает Антонов. На сантимент в течение торгов способен повлиять выход предварительных PMI в ЕС и США. Деловая активность в сфере услуг из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 может продолжить ухудшаться, поэтому внимания, по мнению аналитика ПСБ, заслуживают и данные по розничным продажам в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.