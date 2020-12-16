16 декабря 2020 года 09:50
Утренние прогнозы: рынок акций теряет импульс к росту
По мнению аналитиков, рынок акций РФ теряет импульс к росту, инвесторы подают сигналы о желании частично зафиксировать прибыль и необходимости снять техническую перекупленность.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, скорее всего, нейтрально. Рынок выглядел во вторник очень слабо, снизившись по индексу Мосбиржи на 0,2% при довольно уверенном росте в США и цен на нефть. Таким образом, считает он, российский рынок подает сигналы о желании инвесторов частично зафиксировать прибыль и необходимости снять техническую перекупленность. Однако особого желания продавать нет, вполне вероятно, что на какое-то время рынок заляжет в боковик и будет снимать техническую напряженность таким образом. При этом ждем перетекания спроса во "второй эшелон", который сильно отстал от основного рынка в последние недели".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3240-3260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3270, 3280 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи может временно стабилизироваться недалеко от отметки 3250 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром снизу выступает предыдущий исторический максимум - это район 3225 п. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится ближе к 3160 п. Что касается перспектив роста, то цели в районе 3400-3420 п. переносятся на следующий год. Дойти до них в оставшиеся дни декабря будет сложно. Если же говорить о "голубых фишках", то устойчивее остальных могут выглядеть акции "Газпрома" на фоне роста цен на газ".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3190-3290 пунктов. Завершение сессии ниже укажет на риски развития коррекции как минимум в район 3190 и 1360 пунктов. Рынок после достижения ранее на неделе очередных максимумов теряет импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3190-3290 пунктов. У рисковых активов до конца года остается все меньше поводов для роста".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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