Котировки нефти могут понизиться до $48-49/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут уйти к уровням $48-49 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

"Во вторник нефтяные цены сохраняли позитивную динамику, несмотря на снижение прогнозов по спросу от МЭА и рост запасов нефти в США по данным API. Игнорирование негативных новостей характерно для пиковой стадии восходящего тренда, когда рост цен приобретает избыточный характер, - указывают аналитики. - На горизонте ближайших дней преобладают коррекционные риски, которые могут увести фьючерсы на нефть марки Brent ниже $50 за баррель - в район $48-49".

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник (вслед за ОПЕК) понизило прогноз по спросу на 2020 и 2021 г., отмечают эксперты Прогноз падения спроса в 2020 г. был понижен на 50 тыс. б/с, прогноз на 2021 г. - на 170 тыс. б/с. Около 80% от общего падения спроса в 2021 г. по сравнению с 2019 г., в размере 3,1 млн б/с, будет приходиться на авиационное топливо. Спрос на бензин и дизельное топливо вернется к 97-99% от уровней 2019 г.

Мировые поставки нефти, по оценке МЭА, в ноябре выросли на 1,5 млн б/с. В декабре добыча может вновь вырасти в преддверии смягчения сделки ОПЕК+ с января. В 2021 г. добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 0,4 млн б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020 г.

Поздно вечером во вторник была опубликована статистика от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 165000 баррелей. Запасы бензина выросли на 0,8 млн баррелей (прогноз +1,6 млн), запасы дистиллятов выросли на 4,8 млн баррелей (прогноз +0,9 млн). Импорт нефти снизился на 68 000 б/с.

Статистика вышла в умеренно негативном ключе, запасы нефти и дистиллятов выросли больше прогнозов, констатируют эксперты BCS Express. При этом, отмечают они, нефтяной рынок демонстрирует слабую реакцию, динамика фьючерсов близка к нейтральной.

Также аналитики напоминают, что в среду в 18:30 МСК будут опубликованы официальные данные от EIA.

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