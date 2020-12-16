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16 декабря 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на фоне надежд инвесторов на принятие Конгрессом США очередного пакета мер экономической помощи. Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

Вместе с тем мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19. Правительства европейских стран также ужесточают ограничительные меры.

Инвесторы также находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду вечером. Среди экономистов нет консенсуса относительно того, какие решения ФРС примет на этой неделе, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду вслед за подъемом рынка акций США накануне на фоне растущего оптимизма относительного перспективы принятия новых мер поддержки американской экономики. При этом участники рынков испытывают все больше оптимизма в отношении экономических перспектив на фоне внедрения вакцин от COVID-19. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК поднялся на 0,18% вопреки слабой статистике. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК прибавил 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть слабо опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США. Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $50,56 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,9% - до $50,76 за баррель, максимума с 4 марта. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,43 за баррель, что на 0,4% ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на 1,3% - до $47,62 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,926 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,669 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 декабря вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 717,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (+0,5%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,32%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,15%), "Роснефть-002Р-05" (-0,14%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Роснано" разместило 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги прошел 3 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых.

КБ "Ренессанс кредит" полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 8,63% годовых.

ГК "Автодор" полностью разместила 5-летние облигации серии БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению 6,86% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплаты 2-го, 4-го, 6-го и 8-го купонов. Выпуск размещен в рамках новой программы облигаций компании серии 003Р объемом 48,513 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 1 декабря. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 67,75% облигаций серии Б-1-153 на 67,746 млн рублей, 99,87% выпуска серии Б-1-154 на 99,865 млн рублей, 91,73% выпуска бондов Б-1-155 на 183,466 млн рублей, 96,67% выпуска бондов Б-1-156 на 386,689 млн рублей и 59,03% выпуска облигаций Б-1-157 на 118,068 млн рублей. Номинальный объем выпусков Б-1-153 и Б-1-154 - по 100 млн рублей, выпусков Б-1-155 и Б-1-157 - по 200 млн рублей, выпуска Б-1-156 - 400 млн рублей. Срок обращения серии Б-1-153 составляет 5 лет, серии Б-1-154 - 3 года, Б-1-155 и Б-1-156 - полгода, серии Б-1-157 - 728 дней. Ставка купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Концерн "Россиум" 16 декабря начнет размещение 10-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6% годовых, ставка последующих купонов рассчитывается по формуле ключевая ставка на дату расчета плюс 1,75 процентного пункта. Бумаги будут размещены в рамках 10-летней программы серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 17 декабря планирует провести сбор заявок на ипотечные облигации объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 140 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года. Техразмещение запланировано на 18 декабря.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 1 млн 217 тыс. 730 облигаций серии 002Р-01 и 577 тыс. 270 облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала и приняло решение погасить их досрочно. Досрочное погашение состоится 16 декабря. Ранее компания уже приобрела по оферте 6,3 млн облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала и погасила их досрочно 10 декабря. Компания выставила несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Таким образом, размер ставки 1-го купона составил 7,4% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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