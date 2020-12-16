Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет в диапазоне 3240-3260 пунктов - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет в диапазоне 3240-3260 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3240-3260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3270, 3280 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи может временно стабилизироваться недалеко от отметки 3250 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине среды в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Как обычно, считает Манжос, максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК). Поздно вечером в среду станет известно решение по процентной ставке ФРС (22:00 МСК) и состоится пресс-конференция по этому поводу (22:30 МСК).

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