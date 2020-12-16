Рубль останется около уровня 73,4 руб./$1 в среду утром - ПСБ

Курс рубля в начале торговой сессии в среду останется около уровня 73,4 руб./$1 на сложившемся нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться выше $50,5 за баррель, а валюты развивающихся стран удерживают позиции у уровней закрытия вторника. На таком фоне ожидаем перехода рубля к консолидации к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии сохранит позиции в районе 73,4 руб./$1", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Как считает эксперт, в дальнейшем национальная валюта может перейти к укреплению на фоне попыток продолжения роста на рынке энергоносителей. "В результате в рамках торгов в среду доллар сделает еще один шаг к отметке 73 руб./$1. Отметим, что до конца недели ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 73-75 руб./$1 с попытками пробоя его нижней границы", - пишет Зварич.

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