Рынок акций РФ начнет торги в среду, скорее всего, нейтрально - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, скорее всего, нейтрально, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Рынок выглядел во вторник очень слабо, снизившись по индексу Мосбиржи на 0,2% при довольно уверенном росте в США и цен на нефть, констатирует эксперт компании. Таким образом, считает он, российский рынок подает сигналы о желании инвесторов частично зафиксировать прибыль и необходимости снять техническую перекупленность.

"Однако особого желания продавать нет, вполне вероятно, что на какое-то время рынок заляжет в боковик и будет снимать техническую напряженность таким образом. При этом ждем перетекания спроса во "второй эшелон", который сильно отстал от основного рынка в последние недели", - пишет Антонов.

Эксперт "Алор Брокер" также отмечает, что лучше рынка могут быть акции "Газпрома", не участвовавшие в прошедшем ралли. "Тем более у них есть драйверы роста: ожидание завершения достройки "Северного потока - 2" уже в этом году и рост цен на газ. Целью по бумагам газовой монополии является район 230 руб." - указывает он

Против рынка, по мнению Антонова, могут пойти акции "Московской биржи", которые тянет вверх продолжающийся приток средств инвесторов. В последние дни года можно ждать еще одной порции средств от частных инвесторов за счет того, что бюджет завершает расчеты со своими контрагентами, отмечает эксперт.

Также, по его мнению, может пройти небольшая коррекция по акциям "черных металлургов". "Технически они перекуплены, но фундаментально стоят вполне обоснованно из-за резкого роста цен на сталь. На просадках бумаги можно аккуратно докупать", - указывает Антонов.

Аналитик напоминает, что в среду ожидаются итогов заседания ФРС США. Особый интерес представляет риторика регулятора относительно программы количественного смягчения. После увеличения европейской QE можно ждать аналогичных действий и от ФРС США, считает Антонов.

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