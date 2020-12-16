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16 декабря 2020 года 09:13
Поводов для стремительного ослабления рубля в настоящее время нет - BCS Express
Поводов для стремительного ослабления рубля в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Пара USD/RUB после спуска до 72,8 руб./$1 на этой неделе отскочила к 74 руб./$1, а во вторник вновь начала снижаться. В результате по доллару мы сейчас видим начало боковой консолидации. При прочих равных поводов для стремительного ослабления рубля пока нет. Ситуацию может изменить более глубокий откат цен на нефть или обострение геополитических факторов. Без этого локальный коридор 72,8-74 руб./$1 останется актуальным", - говорится в комментарии аналитика. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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