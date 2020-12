Brent - $50,68 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду. Цены на нефть слабо опускаются в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на фоне надежд инвесторов на принятие Конгрессом США очередного пакета мер экономической помощи.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

"Рынки на самом деле замкнулись на оптимистичной торговле и сильно пренебрегают плохими известиями, фокусируясь на хороших новостях", - говорит главный директор по инвестициям State Street Global Advisors Оливия Энгель, слова которой приводит агентство Bloomberg.

В понедельник в США стартовала кампания массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19. Правительства европейских стран также ужесточают ограничительные меры.

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду вечером.

Среди экономистов нет консенсуса относительно того, какие решения ФРС примет на этой неделе, пишет MarketWatch.

"Единственное, в чем, по всей видимости, нет сомнений в связи с заседанием FOMC на этой неделе, это сохранение диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам", - отмечает главный экономист Regions Financial (SPB: RF) Corp. Ричард Муди.

По его словам, "помимо этого, все аспекты заседания, начиная с коммюнике по итогам встречи и заканчивая пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, вызывают вопросы".

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре снизился на 1,4 пункта, оказавшись хуже прогнозов рынка. Значение индикатора составило 4,9 пункта по сравнению с 6,3 пункта в ноябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это минимальный показатель с августа.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали значения на уровне 6,9 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы.

Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре.

В годовом выражении промпроизводство в ноябре упало на 5,5%. В октябре снижение составило 5%.

Акции американской Apple Inc. (SPB: AAPL) подскочили на 5% по итогам торгов во вторник, оказавшись в лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones. Компания планирует в первом полугодии 2021 года произвести до 96 млн смартфонов iPhone, что почти на 30% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники.

Цена бумаг Eli Lilly & Co. выросла на 6%. Американская фармацевтическая компания повысила годовой прогноз прибыли и дала оптимистичный прогноз выручки на 2021 год. Кроме того, Eli Lilly заключила соглашение о приобретении компании Prevail Therapeutics Inc., специализирующейся в области генной терапии, в рамках сделки, стоимость которой может составить до $1,04 млрд.

Капитализация Prevail Therapeutics взлетела на 82%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,4%. Американский авиастроительный концерн расширил проверки новых самолетов 787 Dreamliner после обнаружения еще одного производственного дефекта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли и правительства.

Котировки акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) снизились на 5,1%. FDA намерено в пятницу разрешить экстренное использование разработанной компанией вакцины от COVID-19, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 337,76 пункта (1,13%) и составил 30199,31 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 47,13 пункта (1,29%) - до 3694,62 пункта. Индикатор прервал четырехдневную череду снижений, которая стала самой длинной с сентября.

Nasdaq Composite прибавил 155,02 пункта (1,25%) и составил 12595,06 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду вслед за подъемом рынка акций США накануне на фоне растущего оптимизма относительного перспективы принятия новых мер поддержки американской экономики.

Инвесторы продолжают следить за переговорами относительно нового пакета экономической поддержки в США. В среду четыре лидера Конгресса - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер и лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти - проведут встречу для обсуждения стимулирующих мер.

При этом участники рынков испытывают все больше оптимизма в отношении экономических перспектив на фоне внедрения вакцин от COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) намерено в пятницу разрешить экстренное использование разработанной компанией Moderna Inc. (SPB: MRNA) вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Экономисты не ждут серьезных изменений в денежно-кредитной политике по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду.

При этом официальные лица американского ЦБ, скорее всего, представят новые прогнозы относительно того, как долго будет действовать нынешняя программа выкупа активов, пишет The Wall Street Journal.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК поднялся на 0,3% вопреки слабой статистике.

Объем японского экспорта в ноябре сократился на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 6,11 трлн иен ($59,05 млрд), свидетельствуют официальные данные.

Снижение ускорилось по сравнению с октябрем, когда оно составило 0,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в ноябре на 0,5%, сообщает Trading Economics. Объем экспорта падает уже 24 месяца подряд.

Объем японского импорта в прошлом месяце сократился по итогам 19-го месяца подряд - на 11,1%, до 5,75 трлн иен ($55,57 млрд), при ожидавшемся сокращении на 10,5%. В октябре импорт упал на 13,3%.

Положительное сальдо баланса внешней торговли Японии в ноябре составило 366,8 млрд иен по сравнению с профицитом в 871,7 млрд иен в октябре и дефицитом в 88,4 млрд иен годом ранее.

Среди лидеров роста оказались акции поставщиков американской Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие на фоне сообщения Nikkei Asia о том, что компания планирует в первом полугодии 2021 года произвести до 96 млн смартфонов iPhone, что почти на 30% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Цена бумаг Alps Alpine Co. подскочила на 7,4%. Бумаги Taiyo Taiyo Yuden Co. прибавляют 0,7%.

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. увеличилась на 1,1%, автомобильной Toyota Motor Corp. - на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%.

Котировки акций AAC Technologies Holdings Inc. в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже повышаются на 3,2%, акции Luxshare Precision Industry Co. на Шэньчжэньской бирже дорожают на 3,9%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings выросла на 1,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 2,1%, банка HSBC Holdings - на 1,1%.

При этом дешевеют бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость южнокорейской LG Display Co. повысилась на 0,3%. Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подорожали на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

При этом капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросла на 1,8% и на 1,7% соответственно.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $50,68 за баррель, что на $0,08 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,47 (0,9%) - до $50,76 за баррель, максимума с 4 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,56 за баррель, что на $0,06 (0,13%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,63 (1,3%) - до $47,62 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе - от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.