.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает дорожать к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
Минстрой предлагает организованно завозить трудовых мигрантов
Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов, пишет "Коммерсантъ". Минстрой уже внес в правительство предложения по организации...
 
Многодетных могут поддержать еще одной льготной программой
Правительство просят создать новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. С такой инициативой к первому вице-премьеру...
 
В России растет число зомби-компаний, виновата господдержка
В России многие неэффективные компании не уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции "(Пост)Коронавирусная экономика и...
 
15 декабря 2020 года 19:39

Рубль вечером продолжает дорожать к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 15 декабря. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 73,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,46 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,3 копейки - до 80,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжил укрепление к доллару и евро, хотя и несколько менее активно, чем в первой половине дня. Поддержку рублю оказывает возобновившая рост нефть, при этом инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду, и Банка России в пятницу.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Между тем, Германия и Нидерланды объявили об ужесточении ограничительных мер на период рождественских и новогодних праздников в попытке остановить резкий рост числа заражений коронавирусом. В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил сегодня, что правительство страны будет также вынуждено принять новые ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом, чтобы избежать третьей волны пандемии.

Накануне Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19.

Участники торгов продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для финансовых рынков.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник уже обсудили этот план.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, во вторник российская валюта торгуется относительно нейтрально как к доллару, так и к евро. Рубль начал неделю со снижения, продемонстрировав в понедельник самую слабую динамику к доллару США, начиная со второго ноября. "Давление на российскую валюту могли оказать сообщения нескольких ведущих американских изданий о предполагаемых связях России с лицами, причастными к хакерским атакам на ряд госучреждений США. Кроме того, негативно на котировках рубля мог сказаться обновленный прогноз ОПЕК, опубликованный в ежемесячном декабрьском отчете организации в понедельник, согласно которому спрос на нефть в 2021 году вырастет всего на 5,9 млн баррелей в сутки, что меньше, чем предполагалось в предыдущем (ноябрьском) прогнозе", - отмечает Беспалов.

Тем не менее, по словам аналитика, понижение прогноза компенсируется продолжающимся потоком новостей о скором вероятном одобрении вакцин в различных странах. "В США процесс вакцинации начался в этот понедельник, в Великобритании старт вакцинации произошел еще на прошлой неделе. Есть вероятность того, что в Европе одобрение одной из вакцин станет возможным до конца года, что может сократить сроки начала вакцинации и положительно сказаться на настроениях инвесторов, поддержав тем самым как котировки нефти, так и курс российской валюты", - говорит он.

По словам Беспалова, ключевыми событиями этой недели, находящимися в фокусе у инвесторов, остаются результаты заседаний регуляторов в ряде стран, включая США и Россию. "Результаты заседания ФРС будут опубликованы в среду вечером. Публикация решения по ставке от Банка России ожидается в пятницу днем. Несмотря на рост нефтяных котировок и укрепление рубля, которые наблюдались на протяжении последних полутора месяцев, увеличение инфляции, в том числе и продовольственной, может выступить в качестве сдерживающего фактора для российского регулятора, сокращая пространство для снижения ставки на ближайшем заседании. На наш взгляд, сохранение ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в 4,25% в декабре является наиболее вероятным сценарием развития событий", - говорит Беспалов.

"Во вторник на глобальных финансовых рынках вновь преобладал аппетит инвесторов к риску, поддерживаемый, главным образом, стартом вакцинации населения в США. К окончанию рабочего дня доллар снижался к корзине шести основных мировых валют, а также терял позиции на большинстве валютных площадок EM. Рубль укреплялся наряду с валютами-аналогами по развивающимся рынкам и практически забыл некоторое усиление потенциально санкционной риторики накануне. К вечеру вторника положительную динамику демонстрировали также валюты Турции, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики. В то же время, если днем пара "доллар-рубль" касалась отметки в 73,3 руб./$1 (против закрытия накануне на уровне 73,87 руб./$1), то во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки выйти в плюс и кратковременно поднималась выше уровня 73,8 руб./$1. Тем не менее подъем нефтяных котировок выше $50,5 за баррель (по марке Brent) позволил рублю удержать плюсовую динамику к вечеру", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ключевым событием этой недели будет заседание ЦБ РФ, и мы полагаем, что регулятор вновь оставит ставку без изменения. Причины для такого решения - выросшая в последнее время инфляция и инфляционные ожидания. Недельная инфляция в РФ с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%, а годовая инфляция уже достигла 4,5%. (. . .) Представители регулятора не перестают повторять, что ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски. Кроме того, что скорее неожиданно, Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% в случае необходимости", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост во вторник вечером, инвесторы приветствуют начало массовой вакцинации от COVID-19 и следят за ходом обсуждений в Вашингтоне очередного пакета экономической помощи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,05% - до $50,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,43% - до $47,6 за баррель.

В понедельник цены фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигли максимумов с начала марта, отмечает MarketWatch. Оптимизму инвесторов способствовали новости об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

Банк России во вторник, 15 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 760 млрд рублей (при лимите 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 12,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 декабря, банки разместили 1,14 трлн рублей (при лимите 1,14 трлн рублей и спросе 1 трлн 434,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ 15 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 1 млрд 921 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 декабря на 51,81 копейки, до 73,4453 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,99 копейки, до 89,1846 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 50,26 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,4746 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 26,67 копейки и составил 73,5143 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 340,004 млн, из которых $751,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 588,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 57,92 копейки, до 89,2176 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 37,84 копейки и составил 89,3067 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR579,89 млн, из которых EUR194,425 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR385,465 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,68% и 4,88% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,87% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2020 года 19:35
Рынок акций РФ снизился вторые торги подряд, индекс МосБиржи ушел ниже 3250п
Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ во вторник снизился вторые торги подряд из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте Европы на опасениях, что возобновление ограничительных мер во многих странах сдержит восстановление мировой экономики; откат сдерживался растущей нефтью (Brent вновь нацелилась на $51 за баррель).    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:04
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги среды в диапазоне 3190-3290 пунктов - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3190-3290 пунктов, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии во вторник вышли в минус и стремились к ближайшим поддержкам 3230 и 1380 пунктов соответственно, констатирует эксперт...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:40
Акции Qualcomm перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple - аналитики
Акции Qualcomm Inc. перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple Inc. о начале разработки собственных модемов свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, говорится в комментарии Sber CIB. "Qualcomm является лидером на рынке модемов 5G, и у неё...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:36
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 15 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:48
Ухудшение внешнего фона притормозило укрепление рубля - "Финам"
Рубль в начале текущей недели растерял часть достигнутых позиций, поводом для смены настроений на рынке стало ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны Зайцевой. Так, в Германии было объявлено о введении полномасштабного карантина с 16 декабря....    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:05
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года - Sber CIB
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль в декабре укрепился на 4% и ненадолго подорожал до менее 73 за доллар на фоне роста цен на нефть и глобального оптимизма ввиду начала вакцинации. Немного снизилась и геополитическая...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter&Gamble с целью $146,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble с целью $146,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $133,2 говорится в комментарии инвестиционной компании. "The Procter & Gamble Company - американская...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:31
Рубль днем растерял часть утреннего роста на фоне дешевеющей нефти
Москва. 15 декабря. Доллар и евро немного отыграли потери первой половины дня, но продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 214 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 214 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: 204 руб., потенциальная доходность: 5,9%, стоп-приказ: 198 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Строительство газопровода "Северный поток - 2"...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:02
Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции, - пишет эксперт. - Накануне индекс широкого рынка...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 14:27
Пора продавать акции роста и облигации инвестиционного уровня - ITI Capital
Аналитики ITI Capital рекомендуют продавать акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы подтверждаем наше мнение, что до конца года участники рынков будут пребывать в приподнятом настроении. Все сходятся во мнении, что...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 13:56
Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, полагает эксперт, но рынок остается в растущем дневном и недельном тренде. "Индекс Мосбиржи во...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 12:37
BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Splunk Inc., Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc. иCisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в нашем списке на этой неделе -...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 12:04
Рынок ОФЗ находится под влиянием разнонаправленных факторов - Уралсиб
Рынок ОФЗ находится в настоящее время под влиянием разнонаправленных факторов: повышенный спрос на рисковые активы на мировом рынке и отсутствие пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в РФ, говорится в обзоре Уралсиба. С одной стороны, указывают эксперты корпорации, на...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 11:33
Котировки акций ритейлеров, нефтегазовых и энергетических компаний покажут рост во вторник - Альфа-банк
Котировки акций российских нефтегазовых и энергетических компаний, а также ритейлеров, вероятно, покажут рост во вторник, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш. Настроение на мировых рынках во вторник утром ухудшилось, и азиатские рынки акций снижались на фоне непрекращающегося роста...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.