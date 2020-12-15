Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 15 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 116,37% от номинала, что соответствует доходности 1,615% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,4 базисного пункта по отношению к предыдущему дню, составив 101,74% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,095% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 1 пункт, составив 152 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 112 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,57% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта и составила 3,17% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали за день на 106 базисных пунктов, до 138,37% от номинала (доходность снизилась также на 5,5 пункта - до 3,14% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 115,69% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 2 базисных пункта, до 109,98% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт и составила 1,17% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 92 базисных пункта, подорожав до 137,95% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 3,13% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 21 пункт, до 114,28% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 1,91% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации умеренно подросли в цене, отыгрывая сразу несколько позитивных факторов, в частности котировки вверх толкают ожидания успешной сертификации целого ряда вакцин от COVID-19 и запуска их в промышленное производство, продолжающийся рост нефтяных цен, а также ожидания принятия в США нового пакета бюджетных стимулов. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать принятие на прошлой неделе Европейским ЦБ нового пакета монетарных стимулов по покупке еврооблигаций, а также новой программы поддержки экономики со стороны правительства Японии. Все это стимулирует участников рынка к покупке рисковых активов, которые в итоге демонстрируют ценовой рост", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.