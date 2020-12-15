Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги среды в диапазоне 3190-3290 пунктов - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3190-3290 пунктов, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии во вторник вышли в минус и стремились к ближайшим поддержкам 3230 и 1380 пунктов соответственно, констатирует эксперт инвесткомпании.

"Завершение сессии ниже укажет на риски развития коррекции как минимум в район 3190 и 1360 пунктов. Рынок после достижения ранее на неделе очередных максимумов теряет импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3190-3290 пунктов", - пишет Кожухова.

Также эксперт отмечает, у рисковых активов до конца года остается все меньше поводов для роста. "После заседания ФРС основные позитивные драйверы при прочих равных будут отыграны, а с приближением католического Рождества западные инвесторы могут быть склонны к уходу с рынка и фиксации прибыли. Российский рынок акций на этом фоне также будет не прочь снять перекупленность", - полагает аналитик "Велес Капитала".

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