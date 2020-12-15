Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года - Sber CIB

Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль в декабре укрепился на 4% и ненадолго подорожал до менее 73 за доллар на фоне роста цен на нефть и глобального оптимизма ввиду начала вакцинации. Немного снизилась и геополитическая премия в рубле. На этой неделе укрепление рубля приостановилось из-за геополитической неопределённости. Рынки реагируют относительно спокойно, но вскоре снова может возникнуть повышенный спрос на иностранную валюту, который нейтрализует её предложение от экспортёров перед уплатой налогов. Поэтому рубль удержится около 73-74 за доллар к концу года", - отмечают эксперты банка.

Аналитики Sber CIB сохраняют прогноз укрепления рубля на 1К21 до 70 против доллара, который продолжит глобально слабеть, если США примут новые фискальные стимулы в начале 2021г, а вакцинация продолжится без проблем. Некоторое уменьшение геополитической премии возможно и после установления контакта между Кремлём и командой Джо Байдена, полагают эксперты банка.

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